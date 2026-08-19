Алматинцы забили тревогу из-за засыхающих деревьев в «Атакенте»

Жители Алматы в социальных сетях выразили обеспокоенность состоянием деревьев на территории Центра делового сотрудничества «Атакент», передает корреспондент BAQ.KZ.

Одна из горожанок обратила внимание на проблему в публикации в социальной сети.

«Наш Атакент засыхает. Очень печально видеть городской парк в таком состоянии. Просим принять необходимые меры и не допустить гибели деревьев», – говорится в публикации.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе акимата Бостандыкского района.

По данным акимата, на территории «Атакента» отсутствует стационарная система полива. Поэтому зеленые насаждения поливают с помощью мотопомп.

«Для обеспечения надлежащего ухода за зелеными насаждениями в настоящее время усилен полив механизированным способом. Дополнительно задействованы пять единиц специальной поливочной техники, которые работают на территории парка в ночное время», – сообщили в районном акимате.

В ведомстве отметили, что ситуация находится на контроле, а полив проводится в усиленном режиме.

По словам представителей акимата, принятые меры направлены на улучшение состояния зеленых насаждений и предотвращение дальнейшего усыхания деревьев.