Алматинцы забили тревогу из-за засыхающих деревьев в «Атакенте»
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Жители Алматы в социальных сетях выразили обеспокоенность состоянием деревьев на территории Центра делового сотрудничества «Атакент», передает корреспондент BAQ.KZ.
Одна из горожанок обратила внимание на проблему в публикации в социальной сети.
«Наш Атакент засыхает. Очень печально видеть городской парк в таком состоянии. Просим принять необходимые меры и не допустить гибели деревьев», – говорится в публикации.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе акимата Бостандыкского района.
По данным акимата, на территории «Атакента» отсутствует стационарная система полива. Поэтому зеленые насаждения поливают с помощью мотопомп.
«Для обеспечения надлежащего ухода за зелеными насаждениями в настоящее время усилен полив механизированным способом. Дополнительно задействованы пять единиц специальной поливочной техники, которые работают на территории парка в ночное время», – сообщили в районном акимате.
В ведомстве отметили, что ситуация находится на контроле, а полив проводится в усиленном режиме.
По словам представителей акимата, принятые меры направлены на улучшение состояния зеленых насаждений и предотвращение дальнейшего усыхания деревьев.
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