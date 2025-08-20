В социальных сетях распространилось видеообращение алматинцев, представившихся пострадавшими от группового мошенничества. На кадрах видно не менее десяти человек, передает BAQ.KZ.

Авторы ролика утверждают, что следователь Управления полиции Бостандыкского района, попросив их подождать, направил уголовное дело в суд по другим эпизодам преступления, при этом оставив аналогичные заявления потерпевших без регистрации и расследования. По их словам, такие действия могли привести к тому, что осужденные получат возможность выйти на свободу раньше срока. В обращении также говорится, что их нынешние заявления остаются без внимания.

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали ситуацию, отметив, что по данному факту проводилось досудебное расследование по статье 190 УК РК ("Мошенничество").

Там подчеркнули, что все процессуальные и следственные действия выполнялись в строгом соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса.