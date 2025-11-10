Среднемесячная заработная плата в Казахстане во втором квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года выросла на 10,0%, однако в сравнении с предыдущим кварталом зафиксировано снижение на 4,3%, передает BAQ.KZ.

По данным статистики, средняя зарплата по всем видам экономической деятельности составила 429,4 тыс. тенге, а медианное значение — 302,6 тыс. тенге. Наибольший рост за год отмечен в отраслях информации и связи (+21,5%), сельского, лесного и рыбного хозяйства (+18,4%) и транспорта и складирования (+17,6%). Наименьший рост — в строительстве (+2,5%), здравоохранении и социальном обслуживании (+5,0%) и сфере услуг по проживанию и питанию (+6,2%).

В разрезе регионов наибольший рост зарплат за год зафиксирован в Жетысу (+18,1%), Алматы (+15,9%) и Астане (+13,0%).

В промышленности среднемесячная зарплата составила 622,4 тыс. тенге, при этом в горнодобывающей отрасли — 922,3 тыс. тенге, что в 2,1 раза выше среднереспубликанского уровня. Высокие зарплаты также отмечены в сфере информации и связи (818,1 тыс. тенге) и профессиональной, научной и технической деятельности (637,6 тыс. тенге).

На конец III квартала 2025 года число вакансий в стране составило 63 871 единицу, что на 1 572 больше по сравнению с предыдущим кварталом. Лидерами по числу открытых рабочих мест стали Алматы (15 471), Астана (7 550) и Павлодарская область (6 800). Основные отрасли с вакансиями — промышленность (28,9%), государственное управление и оборона (15,5%), оптовая и розничная торговля (10,6%).