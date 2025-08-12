Алматы без фейерверков и костров: в мегаполисе готовят масштабные экологические ограничения
В городе хотят ввести жёсткие экологические правила для борьбы с загрязнением воздуха.
В Алматы планируют ввести новые жёсткие экологические правила, которые затронут как массовые мероприятия, так и повседневную жизнь горожан. Соответствующие предложения обсуждаются в рамках обновлённого проекта правил благоустройства города, передает BAQ.KZ.
Согласно документу, в мегаполисе хотят полностью запретить использование пиротехники, разведение костров и сжигание любых отходов на открытом воздухе. Исключения будут действовать только для специализированных служб и в рамках официальных мероприятий при наличии разрешений.
-
Запрет на фейерверки и костры — нельзя будет сжигать траву, листву, мусор, автошины, пластик и полиэтилен в любых условиях.
-
Ограничения для транспорта — в отдельных зонах города появится платный въезд; деньги пойдут на экологические программы и развитие общественного транспорта.
-
Чистые стройки и шашлычные — объекты III категории (бани на твёрдом топливе, стройплощадки, заведения с мангалами) обязаны установить системы очистки выбросов и регулярно проводить замеры загрязнений.
-
Воздухоочистители в школах и колледжах — при неблагоприятных метеоусловиях третьей степени занятия будут переводить в онлайн.
-
Выкуп старых машин — из эксплуатации будут изымать транспорт, прибывший на пункт утилизации своим ходом.
-
Защита дорог — перевозка мусора, грунта и стройматериалов без брезента или пылеподавления будет запрещена.
По мнению инициаторов, комплекс мер поможет значительно улучшить качество воздуха и общее состояние городской экосистемы. Однако уже сейчас в соцсетях пользователи спорят, как нововведения повлияют на привычный уклад жизни и не вызовут ли они недовольство бизнеса.
Обсуждать правила можно на портале открытых НПА до 20 августа. После этого документ представят на утверждение городским властям.
