В Алматы планируют ввести новые жёсткие экологические правила, которые затронут как массовые мероприятия, так и повседневную жизнь горожан. Соответствующие предложения обсуждаются в рамках обновлённого проекта правил благоустройства города, передает BAQ.KZ.

Согласно документу, в мегаполисе хотят полностью запретить использование пиротехники, разведение костров и сжигание любых отходов на открытом воздухе. Исключения будут действовать только для специализированных служб и в рамках официальных мероприятий при наличии разрешений.

Запрет на фейерверки и костры — нельзя будет сжигать траву, листву, мусор, автошины, пластик и полиэтилен в любых условиях.

Ограничения для транспорта — в отдельных зонах города появится платный въезд; деньги пойдут на экологические программы и развитие общественного транспорта.

Чистые стройки и шашлычные — объекты III категории (бани на твёрдом топливе, стройплощадки, заведения с мангалами) обязаны установить системы очистки выбросов и регулярно проводить замеры загрязнений.

Воздухоочистители в школах и колледжах — при неблагоприятных метеоусловиях третьей степени занятия будут переводить в онлайн.

Выкуп старых машин — из эксплуатации будут изымать транспорт, прибывший на пункт утилизации своим ходом.

Защита дорог — перевозка мусора, грунта и стройматериалов без брезента или пылеподавления будет запрещена.

По мнению инициаторов, комплекс мер поможет значительно улучшить качество воздуха и общее состояние городской экосистемы. Однако уже сейчас в соцсетях пользователи спорят, как нововведения повлияют на привычный уклад жизни и не вызовут ли они недовольство бизнеса.

Обсуждать правила можно на портале открытых НПА до 20 августа. После этого документ представят на утверждение городским властям.