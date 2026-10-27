Алматы без сна: молодежный центр открылся в формате 24/7

В Алматы открылся первый круглосуточный молодежный комьюнити-центр. Пространство площадью 450 кв. метров расположено в Бостандыкском районе по адресу: ул. Розыбакиева, 247/7. Здесь молодежь сможет учиться, искать работу, создавать контент и реализовывать собственные проекты в любое время суток.

Центр стал частью концепции «Неспящий город», направленной на развитие круглосуточной инфраструктуры мегаполиса.

На трех этажах разместили коворкинг, карьерный центр, Game Dev Zone, подкаст-студию, Media Room, амфитеатр и пространство для общения. Также посетителям будут доступны профориентационные консультации и психологическая поддержка.

В карьерном центре помогут составить резюме, подготовиться к собеседованию и найти вакансии. Среди партнеров площадки — HeadHunter, Alatau City Bank, JETI Group и Attractor School.

В Game Dev Zone можно будет изучать программирование, разработку игр и цифровой дизайн. Подкаст-студия и Media Room предназначены для создания видео, интервью и контента для социальных сетей.

«Современный ритм жизни давно не ограничивается привычным графиком с девяти утра до шести вечера. Новый комьюнити-центр должен стать местом, где время не будет препятствием для развития и реализации собственных идей», — отметил руководитель управления молодежной политики Азиз Кажденбек.

По задумке организаторов, центр объединит образование, карьерное развитие и творческие инициативы в одном пространстве. Он ориентирован на студентов, молодых специалистов, предпринимателей и представителей креативных индустрий.