Алматы уверенно укрепляет статус одного из ведущих туристических центров Центральной Азии: за первое полугодие 2025 года южная столица Казахстана приняла свыше 1,14 миллиона туристов, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает управление туризма города.

Из общего числа гостей 323,5 тысячи составили иностранные туристы, а 816,5 тысячи — путешественники из других регионов Казахстана. Особенно заметным стал рост интереса со стороны Китая: число китайских туристов достигло 54,1 тысячи человек, показав рост на 33,4%. Это позволило Китаю занять второе место в рейтинге стран по числу туристов, уступив лишь Индии, откуда приехали 56,2 тысячи гостей.

Среди других стран-лидеров по количеству туристов — Турция (17,9 тыс.), Республика Корея (9,7 тыс.), США (9,6 тыс.), ОАЭ (6,7 тыс.) и Германия (6,5 тыс.). Такой широкий географический охват говорит о растущем международном интересе к Алматы как к городу с уникальным сочетанием природы, истории, культуры и современной городской среды.

В управлении туризма отмечают, что положительная динамика стала результатом целенаправленной работы по развитию туристической инфраструктуры, улучшению качества сервиса и продвижению города на международной арене. Большую роль сыграли запуск цифровых туристических сервисов, обновление общественных пространств и развитие делового туризма.

Успех Алматы на международной туристической карте подтверждают и внешние оценки: в 2025 году город был включён в список лучших направлений для путешествий по версии CNN, а также вошёл в список самых трендовых туристических локаций года по версии Booking.com.