Устойчивый экономический рост и поддержка предпринимательства остаются стратегическими задачами Алматы. Об этом заявил аким города Дархан Сатыбалды в своём обращении к жителям по случаю Дня города, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, в Послании Президента Касым-Жомарта Токаева чётко обозначено направление — построение цифрового государства. Алматы в этом процессе играет ключевую роль, поскольку именно здесь сосредоточено более половины всех IT-услуг Казахстана.

"Мы будем и дальше развивать инфраструктуру для IT-бизнеса и поддерживать талантливую молодёжь. Это позволит укрепить позиции Алматы как ведущего центра цифровых технологий в регионе", — подчеркнул Сатыбалды.

Аким также отметил значимость развития малого и среднего бизнеса, в котором сегодня занято свыше 1 миллиона алматинцев. В этом году на поддержку предпринимателей выделено более 70 миллиардов тенге, и программа будет расширяться.

Не менее важным направлением остаётся промышленность. На территории Индустриальной зоны и СЭЗ "Алатау" уже работают сотни предприятий. Власти приняли решение о расширении этих территорий, которые станут центром внедрения инновационных технологий и современных производств.

Отдельно Сатыбалды выделил туристический потенциал мегаполиса. В ближайшее время начнётся реализация проекта развития Алматинского горного кластера. Он должен превратиться в крупнейший всесезонный туристический центр Центральной Азии, соответствующий международным стандартам качества, сервиса и экологии.

Аким подчеркнул, что все эти инициативы полностью соответствуют курсу Президента и составляют часть комплексной программы из пяти приоритетов: развитие транспортной системы и экологии, повышение комфорта и безопасности, экономический рост и поддержка бизнеса, модернизация социальной инфраструктуры и открытый диалог с жителями.