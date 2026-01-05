В газете Turkistan опубликовано обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева, в котором он подробно остановился на проблемах и перспективах развития туристической отрасли страны, передает BAQ.KZ.

Президент отметил, что развитию туризма препятствуют не только инфраструктурные и организационные вопросы, но и общественные факторы.

"Вред туризму наносят некоторые "экоактивисты", затевающие протестные кампании по всем проектам под предлогом защиты заповедной природы", — заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, "многим из них до самой природы мало дела, им нужна шумиха, или, как сейчас принято говорить, "хайп", для получения общественной узнаваемости", а "порой их поддерживают предприниматели, которые уже вошли в этот бизнес и не хотят конкуренции".

Отдельно Глава государства высказался о развитии горнолыжного туризма, отметив потенциал курорта Шымбулак.

"Здесь с Шымбулаком мало кто в мире может сравниться, он находится в 30 минутах езды от центра Алматы, обладает уникальным природным ландшафтом", — сказал Президент.

Вместе с тем он подчеркнул, что "длительное бездействие привело к отставанию, курорт физически и морально устарел, нужно новое видение развития этого ценнейшего подарка природы". По его словам, реализацией проекта занимается казахстанская девелоперская компания при поддержке Правительства и акимата, однако "проект находится на подготовительном, презентационном этапе", в то время как "в соседних странах строительство горнолыжной инфраструктуры уже набрало темпы".

Касым-Жомарт Токаев также указал на высокий потенциал Алматинского горного кластера.

"Он должен обслуживать как состоятельных клиентов, так и людей со средним достатком. Значит, следует предусмотреть диверсификацию туристской инфраструктуры", — заявил он.

Глава государства затронул и кадровый вопрос, отметив нехватку квалифицированных специалистов в отрасли.

"Поэтому в Туркестане был создан Международный университет туризма и гостеприимства. В 2024 году на рынок вышли его первые выпускники. Но этого недостаточно, будут приняты дополнительные меры, которые решат кадровую проблему", — подчеркнул Президент.

В завершение Касым-Жомарт Токаев отметил, что, несмотря на существующие сложности, поводов для пессимизма нет.

"В то же время не следует "посыпать голову пеплом". Коль скоро мировые таблоиды советуют посетить Казахстан, значит, нужно удвоить усилия", — заявил он.

Президент напомнил, что по версии CNN Travel Алматы был назван "новой столицей стиля" Центральной Азии в 2025 году,.