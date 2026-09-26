ALMATY GASTRO WEEK объединил 21 ресторан Алматы на одной площадке

В течение дня гости могут познакомиться с блюдами ресторанов-участников, увидеть работу шеф-поваров и принять участие в культурной и развлекательной программе.

Одним из центральных событий стал мастер-класс шеф-повара Брандо Мороса — Head Chef ресторана 11 Woodfire в Дубае, отмеченного звездой Michelin. Он представил современные техники приготовления и авторское блюдо.

Особое внимание было уделено локальному продукту и символике города. Поскольку яблоко — один из символов Алматы, шеф приготовил севиче из гребешка с зеленым яблоком. Необычное сочетание морского продукта и свежего зеленого яблока стало одним из гастрономических акцентов мероприятия.

Завершит концертную программу выступление ансамбля «Дос-Мукасан».