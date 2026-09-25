Депозит или квартира: где выгоднее хранить сбережения – мнение экономиста

Куда вложить накопленные деньги, чтобы не только сохранить их, но и по возможности приумножить? Одни предпочитают банковские депозиты и процентный доход, другие считают недвижимость более надежной долгосрочной инвестицией. Однако принимать решение, исходя только из ожидаемой доходности, не стоит. Важно понимать, когда могут понадобиться деньги, какие расходы придется понести и на какой риск готов пойти сам инвестор. Вставленный Markdown

Чем депозит отличается от недвижимости с точки зрения инвестиций? Когда деньги разумнее оставить в банке? Как правильно посчитать реальный доход от сдачи квартиры в аренду и стоит ли вкладывать все накопления в один актив? Об этом корреспонденту BAQ.KZ рассказал экономист Сабит Рысбаев.

Депозит или недвижимость?

По словам экономиста, сравнивать депозит и недвижимость только по потенциальной доходности неправильно. В первую очередь нужно учитывать срок вложения денег и то, насколько быстро человеку может понадобиться доступ к своим сбережениям.

Для краткосрочных накоплений одно из главных преимуществ депозита – ликвидность. При необходимости получить доступ к деньгам сравнительно просто. С недвижимостью ситуация другая: чтобы превратить квартиру обратно в деньги, нужно найти покупателя и оформить сделку, а на это требуется время. Вставленный Markdown

«В нынешних условиях для человека, который планирует хранить деньги в течение короткого срока, депозит, на мой взгляд, выгоднее. Его главное преимущество – высокая ликвидность: если деньги понадобятся, получить к ним доступ проще, тогда как квартиру невозможно продать мгновенно. Если же инвестиционный горизонт составляет 5–10 лет и более, можно рассматривать недвижимость. При этом не стоит забывать и о фондовом рынке, облигациях или золоте. Нельзя сказать, что существует один правильный инструмент. Главное – понимать, когда понадобятся деньги и на какой риск готов человек», – говорит Сабит Рысбаев.

Сначала определите, когда вам понадобятся деньги

При выборе инвестиции люди часто задаются вопросом: «Что принесет больше дохода?» Однако, по словам экономиста, начинать следует не с этого, а с определения цели и срока вложений.

Если накопления могут понадобиться через один-два года, покупка недвижимости способна создать дополнительные сложности. Сам процесс приобретения квартиры требует времени, а при необходимости быстро вернуть вложенные средства продать жилье по желаемой цене удается не всегда. Кроме того, возникают дополнительные расходы – на оформление, ремонт и другие сопутствующие затраты. Вставленный Markdown

«При инвестировании в первую очередь нужно определить цель и срок. Если деньги понадобятся через один-два года, вкладывать их в недвижимость может быть неудобно. На покупку квартиры требуется время, а затем, если срочно понадобятся деньги, быстро продать ее по желаемой цене получается не всегда. Кроме того, есть дополнительные расходы на оформление, ремонт и другие цели», – отметил экономист.

Если же человек готов вложить средства на 5–10 лет и не планирует пользоваться ими в ближайшее время, выбор инвестиционных инструментов становится шире.

«При горизонте в 5–10 лет наряду с недвижимостью можно рассматривать фондовый рынок, облигации, золото и другие долгосрочные инструменты. Поэтому в инвестициях важнее сначала спросить себя не "что принесет больше денег?", а "когда мне понадобятся эти деньги?"», – подчеркнул Сабит Рысбаев.

Доход от квартиры – это не только арендная плата

При покупке квартиры в качестве инвестиции часто сравнивают ее стоимость с суммой, которую можно ежемесячно получать от аренды. Но такой расчет не показывает реальную доходность объекта.

Необходимо учитывать расходы на покупку и оформление недвижимости. Если жилье планируется сдавать, к ним добавляются затраты на ремонт и мебель, налоги, коммунальные платежи, управление недвижимостью и мелкий ремонт. Следует учитывать и периоды, когда квартира может оставаться без арендаторов. Вставленный Markdown

«Недостаточно учитывать только стоимость квартиры. Нужно обязательно включать расходы на покупку и оформление. Кроме того, если квартира продается менее чем через два года, необходимо учитывать и налоговые вопросы. Если же жилье сдается в аренду, нужно считать расходы на ремонт и мебель, налоги и коммунальные платежи, управление и мелкий ремонт, периоды простоя квартиры и затраты при смене арендаторов», – пояснил экономист.

Поэтому простой расчет – «купил квартиру за 30 млн тенге и сдаю ее за 200 тысяч тенге в месяц» – не показывает реальной доходности.

«Нужно вычесть все расходы и посмотреть, сколько денег фактически остается после этого», – говорит Рысбаев.

При оценке недвижимости как инвестиции экономист предлагает разделять два источника возможной выгоды: изменение стоимости самой квартиры и чистый доход от ее сдачи в аренду.

Стоит ли брать квартиру в ипотеку и сдавать ее?

Еще один распространенный вариант инвестирования – приобрести жилье в ипотеку и затем сдавать его в аренду.

По словам Сабита Рысбаева, в Казахстане такая стратегия при определенных условиях может себя оправдать. В частности, с учетом долгосрочного ослабления тенге недвижимость может рассматриваться как один из способов сохранения капитала.

Но брать ипотеку только в расчете на то, что квартира обязательно подорожает, рискованно. Перед покупкой необходимо сопоставить ежемесячный платеж по кредиту с возможной арендной платой и учесть все дополнительные расходы. Вставленный Markdown

«В условиях Казахстана, особенно если учитывать долгосрочное обесценивание тенге, стратегия покупки квартиры с последующей сдачей в аренду может себя оправдать. Но здесь нужен точный расчет. Нельзя брать ипотеку только в надежде на рост стоимости квартиры. Нужно учитывать ежемесячный платеж по ипотеке, доход от аренды, ремонт, налоги и периоды, когда квартира будет пустовать», – отметил экономист.

При этом прошлые периоды девальвации не означают, что любая недвижимость обязательно будет дорожать.

«Недвижимость в долгосрочной перспективе может в определенной степени защищать капитал от обесценивания тенге. Но это не означает, что любая квартира обязательно вырастет в цене. Поэтому нужно отдельно оценивать изменение стоимости недвижимости и реальный доход от ее сдачи в аренду», – подчеркнул Рысбаев.

От чего зависит стоимость квартиры

Предсказать будущую стоимость жилья, ориентируясь только на сегодняшние цены, сложно. На рынок влияют доходы населения, миграция, государственные программы, стоимость кредитов, объем строительства и спрос в конкретном городе.

Одним из ключевых факторов Сабит Рысбаев называет базовую ставку Национального Банка. От нее в том числе зависит стоимость кредитов и ипотеки. Чем дороже заемные деньги, тем сильнее это может отражаться на спросе на жилье. Вставленный Markdown

«Первый фактор – базовая ставка Национального Банка. Она влияет на стоимость кредитов и ипотеки. Если ипотека дорожает, это может сказаться на спросе. Второй фактор – доходы населения. С изменением покупательной способности меняется и спрос на жилье. Третий – миграция и урбанизация. Концентрация населения в крупных городах увеличивает спрос на недвижимость», – рассказал экономист.

Еще один фактор – государственные жилищные и ипотечные программы.

«Они напрямую влияют на спрос на рынке жилья. Кроме того, имеют значение инфляция, стоимость строительства, объем предложения нового жилья, количество рабочих мест и развитие инфраструктуры в конкретном городе», – пояснил Сабит Рысбаев.

На что обратить внимание при выборе депозита

При выборе банковского вклада также не стоит ориентироваться исключительно на высокий процент. Важно изучить все условия депозита, срок размещения средств и размер суммы, на которую распространяется государственная гарантия.

Если накопления значительные, одним из вариантов управления риском может быть размещение средств в нескольких банках. Вставленный Markdown

«Во-первых, нужно учитывать предельную сумму, на которую распространяется государственная гарантия по депозиту. Если накопления большие, рисками можно управлять, распределив деньги между несколькими банками. Во-вторых, нельзя смотреть только на размер процентной ставки – необходимо внимательно изучать все условия вклада», – отметил экономист.

Кроме того, не следует исходить из того, что сегодняшняя доходность депозитов сохранится на несколько лет.

«Сегодня банк может предлагать определенный процент, но в дальнейшем ставка способна измениться. Поэтому нельзя рассуждать так: "Сейчас дают 15%, значит, такая ставка будет несколько лет". При выборе депозита необходимо одновременно учитывать процент, срок, условия и размер гарантии», – сказал Рысбаев.

Высокий процент еще не означает высокий реальный доход

При оценке привлекательности депозитов в 2026 году важно учитывать не только банковскую ставку, но и инфляцию. Процент, указанный банком, сам по себе еще не показывает, насколько в действительности увеличилась покупательная способность сбережений.

По словам экономиста, важно различать номинальную ставку и реальную доходность. Вставленный Markdown

«Два ключевых фактора здесь – базовая ставка Национального Банка и уровень инфляции. Когда базовая ставка высокая, банки также могут предлагать высокие проценты по депозитам, что делает хранение денег в тенге привлекательнее. Но оценивать доходность вклада только по номинальной ставке нельзя», – говорит Сабит Рысбаев.

Например, если депозит приносит 14% годовых, а инфляция составляет 10%, необходимо сопоставить эти показатели, чтобы понять, насколько в реальности изменилась покупательная способность денег.

«При выборе депозита я бы в первую очередь спрашивал не "сколько процентов дает банк?", а "как изменится покупательная способность моих денег после учета инфляции?"», – пояснил экономист.

Не обязательно выбирать что-то одно

Еще один принцип, на который обращает внимание Сабит Рысбаев, – диверсификация. Если финансовые возможности позволяют, не обязательно держать все накопления в одном активе.

Часть средств можно разместить на депозите, часть – в недвижимости, а часть – в других инвестиционных инструментах. Смысл такого подхода заключается в том, чтобы изменения на одном рынке не влияли сразу на все накопления. Вставленный Markdown

«Если есть возможность, средства лучше распределять. Необязательно вкладывать все деньги в один инструмент. В зависимости от финансового положения человека часть средств может находиться на депозите, часть – в недвижимости, еще часть – на фондовом рынке или в облигациях. Смысл в том, чтобы изменения на одном рынке не затронули сразу все сбережения. Здесь работает известный принцип: не складывать все яйца в одну корзину», – отметил Сабит Рысбаев.

Таким образом, универсального ответа на вопрос, что выгоднее – депозит или квартира, нет. Для человека, которому деньги могут понадобиться в ближайшее время, важнее ликвидность. Для того, кто готов инвестировать на годы, выбор инструментов значительно шире.

Поэтому, прежде чем решать, куда вложить накопления, экономист советует определить три вещи: для чего нужны эти деньги, когда они могут понадобиться и какой уровень риска приемлем.