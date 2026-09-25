Еще один дом по улице Абая в Астане идет под снос в этом году

На этой неделе авторы проекта «Это вам не Лондон» отправились в щитосборный двухэтажный дом 1969 года. Аварийное жилое сооружение под номером 87/1 по проспекту Абая спрятано от общих глаз полуразрушенными гаражами и строительной площадкой.

Комиссия обследовала дом еще в 2015 году, объявив, что его конструкции обветшали на 62%. Дыры у фундамента и укрепленные балконы тому подтверждение.

Козырьки на подъездах сделаны из жести, которую проела ржавчина. Стены внутри подъездов покрыты трещинами и паутиной. Можно сделать вывод, что до определенного момента ремонтные работы жильцы делали.

Соседний подъезд выглядит чище. Жильцы установили камеры видеонаблюдения. А между первым и вторым этажами даже повесили картину.

На окнах по фасаду жители установили решетки. Если смотреть на здание с другой стороны, можно заметить проблемы с кровлей.

Дом включен в список на расселение и снос в этом году. Больше подробностей вы узнаете в новом выпуске программы «Это вам не Лондон».