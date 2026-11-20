Этой зимой алматинцам не придется далеко ехать, чтобы выйти на лед. В сезоне 2026–2027 годов в городе планируют открыть 19 катков под открытым небом. Они появятся во всех восьми районах, причем 12 площадок будут бесплатными.

Как сообщили в Управлении спорта Алматы, общая площадь ледовых площадок превысит 20 тысяч квадратных метров. Катки разместят в парках, возле спортивных арен, торговых центров и в жилых микрорайонах.

Пять бесплатных площадок в этом сезоне откроются впервые. Они появятся на территории Flow Park, Алматинского ипподрома, школы № 221 в микрорайоне Шугыла, парка имени Сакена Сейфуллина и комплекса лыжных трамплинов «Сункар».

Где появятся катки

Алатауский район: «Алматы Арена».

«Алматы Арена». Алмалинский район: территория КБТУ.

территория КБТУ. Ауэзовский район: Family Park.

Family Park. Бостандыкский район: парк Фонда Первого Президента на улице Ганди, Flow Park, комплекс «Сункар», Esentai Mall, Villa Boutiques & Restaurants и MEGA Alma-Ata.

парк Фонда Первого Президента на улице Ганди, Flow Park, комплекс «Сункар», Esentai Mall, Villa Boutiques & Restaurants и MEGA Alma-Ata. Жетысуский район: Алматинский ипподром и Kokjiek Garden в микрорайоне Кокжиек.

Алматинский ипподром и Kokjiek Garden в микрорайоне Кокжиек. Медеуский район: парк «Терренкур», «Халык Арена», парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Dostyk Plaza, конный клуб Haragun и Центральный парк культуры и отдыха.

парк «Терренкур», «Халык Арена», парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Dostyk Plaza, конный клуб Haragun и Центральный парк культуры и отдыха. Наурызбайский район: школа № 221 в микрорайоне Шугыла.

школа № 221 в микрорайоне Шугыла. Турксибский район: парк имени Сакена Сейфуллина.

Открытие площадок запланировано на декабрь. Точные даты будут зависеть от погодных условий.

Когда можно выйти на лед

Бесплатные катки будут работать ежедневно, в том числе по выходным и праздничным дням, с 10:00 до 23:00. Для массового катания предусмотрено четыре сеанса продолжительностью по два с половиной часа:

10:00–12:30;

13:30–16:00;

17:00–19:30;

20:30–23:00.

Между сеансами лед будут подготавливать к следующему выходу посетителей.

На бесплатные площадки можно прийти со своими коньками или воспользоваться прокатом. Его стоимость определят обслуживающие организации.

Таким образом, этой зимой ледовые площадки появятся не только в привычных городских парках, но и в новых локациях – от ипподрома до лыжных трамплинов.