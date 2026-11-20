Алматы готовится к ледяному сезону: в городе откроют 19 катков
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Этой зимой алматинцам не придется далеко ехать, чтобы выйти на лед. В сезоне 2026–2027 годов в городе планируют открыть 19 катков под открытым небом. Они появятся во всех восьми районах, причем 12 площадок будут бесплатными.
Как сообщили в Управлении спорта Алматы, общая площадь ледовых площадок превысит 20 тысяч квадратных метров. Катки разместят в парках, возле спортивных арен, торговых центров и в жилых микрорайонах.
Пять бесплатных площадок в этом сезоне откроются впервые. Они появятся на территории Flow Park, Алматинского ипподрома, школы № 221 в микрорайоне Шугыла, парка имени Сакена Сейфуллина и комплекса лыжных трамплинов «Сункар».
Где появятся катки
- Алатауский район: «Алматы Арена».
- Алмалинский район: территория КБТУ.
- Ауэзовский район: Family Park.
- Бостандыкский район: парк Фонда Первого Президента на улице Ганди, Flow Park, комплекс «Сункар», Esentai Mall, Villa Boutiques & Restaurants и MEGA Alma-Ata.
- Жетысуский район: Алматинский ипподром и Kokjiek Garden в микрорайоне Кокжиек.
- Медеуский район: парк «Терренкур», «Халык Арена», парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Dostyk Plaza, конный клуб Haragun и Центральный парк культуры и отдыха.
- Наурызбайский район: школа № 221 в микрорайоне Шугыла.
- Турксибский район: парк имени Сакена Сейфуллина.
Открытие площадок запланировано на декабрь. Точные даты будут зависеть от погодных условий.
Когда можно выйти на лед
Бесплатные катки будут работать ежедневно, в том числе по выходным и праздничным дням, с 10:00 до 23:00. Для массового катания предусмотрено четыре сеанса продолжительностью по два с половиной часа:
- 10:00–12:30;
- 13:30–16:00;
- 17:00–19:30;
- 20:30–23:00.
Между сеансами лед будут подготавливать к следующему выходу посетителей.
На бесплатные площадки можно прийти со своими коньками или воспользоваться прокатом. Его стоимость определят обслуживающие организации.
Таким образом, этой зимой ледовые площадки появятся не только в привычных городских парках, но и в новых локациях – от ипподрома до лыжных трамплинов.
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