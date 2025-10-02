Алматы готовится к ливням: на улицы вывели более 2 тысяч коммунальщиков
Синоптики прогнозируют длительные дожди.
С утра 1 октября в Алматы идут дожди, которые, по прогнозу Казгидромета, будут продолжаться с перерывами до часу ночи 2 октября, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-служба акимата города. Ожидается до 17 мм осадков, а после 20:00 возможен мокрый снег. Ветер восточный 3–8 м/с, с порывами до 13 м/с. Температура воздуха — около +6 °С.
По данным синоптиков, во второй половине ночи 2 октября сохранится дождь и туман, температура составит +3…+5 °С. Днем ожидается +10…+12 °С. На 3 октября прогнозируется переменная облачность без осадков, температура воздуха — до +15 °С. Чтобы избежать подтоплений, коммунальные службы города работают в усиленном режиме.
Организовано круглосуточное дежурство, задействованы:
- 117 единиц спецтехники, 74 мотопомпы и 14 ассенизаторских машин (7 из них — в зонах возможных подтоплений);
- 81 оперативная бригада (421 дорожный рабочий с необходимым оборудованием);
- 2 310 мешкотаров для укрепления территории.
К работам также привлечены:
- Служба спасения Алматы — 51 человек, 15 мотопомп и 1 ассенизаторская машина;
- Департамент по ЧС — 240 сотрудников и 58 единиц спецтехники.
В дневное время работают 387 единиц техники и 1 808 дорожных рабочих, в ночное — 153 единицы техники и 301 рабочий. Жителям города рекомендуется соблюдать осторожность и воздержаться от поездок в горную местность в ночное и утреннее время.
