С утра 1 октября в Алматы идут дожди, которые, по прогнозу Казгидромета, будут продолжаться с перерывами до часу ночи 2 октября, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-служба акимата города. Ожидается до 17 мм осадков, а после 20:00 возможен мокрый снег. Ветер восточный 3–8 м/с, с порывами до 13 м/с. Температура воздуха — около +6 °С.

По данным синоптиков, во второй половине ночи 2 октября сохранится дождь и туман, температура составит +3…+5 °С. Днем ожидается +10…+12 °С. На 3 октября прогнозируется переменная облачность без осадков, температура воздуха — до +15 °С. Чтобы избежать подтоплений, коммунальные службы города работают в усиленном режиме.

Организовано круглосуточное дежурство, задействованы:

117 единиц спецтехники, 74 мотопомпы и 14 ассенизаторских машин (7 из них — в зонах возможных подтоплений);

81 оперативная бригада (421 дорожный рабочий с необходимым оборудованием);

2 310 мешкотаров для укрепления территории.

К работам также привлечены:

Служба спасения Алматы — 51 человек, 15 мотопомп и 1 ассенизаторская машина;

Департамент по ЧС — 240 сотрудников и 58 единиц спецтехники.

В дневное время работают 387 единиц техники и 1 808 дорожных рабочих, в ночное — 153 единицы техники и 301 рабочий. Жителям города рекомендуется соблюдать осторожность и воздержаться от поездок в горную местность в ночное и утреннее время.