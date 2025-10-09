С наступлением первых холодов алматинцев вновь волнует привычный вопрос: готов ли город к зиме? Отопительный сезон 2025–2026 годов обещает быть непростым — прошлой зимой многие жители столкнулись с перебоями подачи тепла и порывами труб, из-за чего целые дома оставались без отопления по несколько дней, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По данным акимата Алматы, подготовка к отопительному периоду ведётся по графику. 98% инженерных сетей города готовы к эксплуатации. На складах АО "АлЭС" создан запас топлива: угля — 119%, мазута — 136% от нормы. Проведён ремонт 68 котельных, завершена модернизация 17 объектов. На круглосуточном дежурстве находятся 220 специалистов, 56 единиц техники и 16 аварийных бригад. Подача тепла в социальные объекты (школы, детсады, больницы) начнётся 8 октября, а в жилые дома — 10 октября.

Официально город заявляет о полной готовности к зиме. Однако за этими цифрами скрываются изношенная инфраструктура, экологические риски и рост социальной нагрузки.

Изношенные сети и частые аварии

Значительная часть теплотрасс Алматы построена ещё в 1970–1980-х годах. Около 40% магистральных труб уже выработали свой срок, что напрямую влияет на частоту аварий. Прошлой зимой порывы в Алмалинском и Ауэзовском районах оставили сотни жителей без горячей воды и отопления. По словам эксперта в области энергетики Аскара Нурпеисова, слабость системы заключается в её устаревшей архитектуре.

"Теплоснабжение централизовано, но не разделено на сегменты. Если авария происходит в одной части, последствия ощущает весь район", - отметил Аскар Нурпеисов.

Неравномерное отопление в домах

Во многих многоэтажках внутренние системы не обновлялись годами. В одном подъезде — жара, в другом — холод. Причина — завоздушенные трубы, старые стояки и несбалансированные радиаторы. Некоторые жильцы предлагают разрешить установку индивидуальных котлов, однако специалисты предупреждают: это может привести к экологическим и пожарным рискам.

Загрязнение воздуха и вопрос ТЭЦ

Основная нагрузка на экологию города по-прежнему ложится на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, работающие на угле. По оценкам экспертов, более 40% вредных частиц PM2.5 в воздухе Алматы поступают именно от этих станций. Акимат планирует завершить переход ТЭЦ-2 на газ к 2026 году. Согласно данным подрядной компании, строительство выполнено на 47%.

Тарифы растут, нагрузка на жителей — тоже

В 2024 году тарифы на отопление выросли в среднем на 10–12%. Это ощутимо ударило по семейным бюджетам, особенно пенсионеров и многодетных семей. В компании "Алматы жылу желілері" рост цен объясняют затратами на ремонт и модернизацию сетей.

За последние пять лет территория Алматы заметно расширилась — особенно активно застраиваются Наурызбайский и Алатауский районы. Однако тепловая инфраструктура не успевает за ростом новых жилых комплексов.

"Прошлой зимой у нас две недели батареи были едва тёплые. Надеемся, что в этом году такого не повторится", - поделилась опасениями жительница Алмалинского района Алия Толеу.

А молодой отец из Наурызбайского района Димаш Жумадил добавил:

"У нас автономное отопление, но газ дорогой. Подключиться к центральной системе — дорого и долго", - пояснил он.

Международный опыт и рекомендации экспертов

Алматы может многое почерпнуть из международного опыта в сфере модернизации теплоснабжения. В Праге, например, около 70% тепловых сетей подключено к цифровым системам мониторинга, что позволяет автоматически регулировать подачу тепла и значительно экономить энергоресурсы. Хельсинки уже полностью отказался от угля — сегодня 60% тепла в столице Финляндии производится за счёт возобновляемых источников энергии. А в Таллине за последние пятнадцать лет полностью заменили старые трубы, сократив потери тепла почти на 40 процентов.

Казахстанские специалисты отмечают: чтобы Алматы могла двигаться в том же направлении, необходимо ускорить переход ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ — это снизит уровень выбросов и повысит общую эффективность. Кроме того, важно ежегодно обновлять хотя бы пять процентов тепловых сетей, иначе риск аварий будет только расти.

Эксперты также предлагают внедрять "умные" системы контроля температуры в домах, создать онлайн-платформу для регистрации и отслеживания аварийных случаев, а также усовершенствовать механизм субсидий для социально уязвимых граждан, чтобы рост тарифов не стал для них непосильным.

Несмотря на оптимистичные заявления акимата, жители и специалисты призывают не терять бдительности: изношенные сети, экологические риски и рост тарифов остаются серьёзным вызовом для мегаполиса. Главная задача Алматы сегодня — не просто пройти зиму без аварий, а построить современную, безопасную и экологичную систему теплоснабжения, от которой напрямую зависит комфорт и качество жизни горожан.