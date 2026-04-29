Жестокое убийство в Атырау: когда дело передадут в суд
Расследование громкого убийства семьи в Атырауской области близится к завершению. Подозреваемый признан вменяемым.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Уголовное дело в отношении Султан Сарсемалиев, обвиняемого в убийстве семьи в селе Жангелдин Атырауской области, может быть передано в суд уже в мае. Об этом сообщили в прокуратуре региона, передает BAQ.kz.
По данным надзорного органа, расследование находится на завершающей стадии.
"Расследование близится к завершению, дело может быть направлено в суд в мае", - сообщили в прокуратуре.
Подозреваемый признан вменяемым
Согласно заключению экспертизы, Сарсемалиев признан вменяемым, что означает возможность привлечения его к уголовной ответственности.
В то же время окончательное заключение экспертов по делу дочери погибших - Акбаян Мукангалиевой - пока не готово.
После завершения всех процессуальных действий материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.
Пожизненное наказание
Сарсемалиеву вменяется не только убийство двух и более лиц, но и убийство, совершённое неоднократно. Кроме того, в деле фигурируют дополнительные эпизоды: кража (ст. 188 ч. 2 УК РК), мошенничество (ст. 190 УК РК).
Как поясняют адвокаты, квалификация «убийство двух и более лиц» относится к одному эпизоду преступления, тогда как «неоднократное убийство» предполагает совершение преступлений в разное время.
Обе статьи подпадают под часть 2 статьи 99 УК РК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет либо пожизненное заключение.
Хронология трагедии
Напомним, ранее в селе Жангелдин пропала семья - супруги и их двое взрослых детей.
6 января стало известно о страшной находке: тела супругов были обнаружены в сарае возле дома.
Позже в базе органов правовой статистики в качестве подозреваемого был указан зять погибших - Султан Сарсемалиев. Он вместе с супругой был объявлен в международный розыск.
Задержание за границей и новые детали
В дальнейшем подозреваемые были задержаны в Индонезии, после чего доставлены в Казахстан.
По делу также появлялись новые обстоятельства: сообщалось о поиске «хакера», а также о подозрительных аудиосообщениях, связанных с одной из погибших.
В ходе расследования вскрылись дополнительные шокирующие детали преступления.
