Жестокое убийство в Атырау: когда дело передадут в суд

Уголовное дело в отношении Султан Сарсемалиев, обвиняемого в убийстве семьи в селе Жангелдин Атырауской области, может быть передано в суд уже в мае. Об этом сообщили в прокуратуре региона, передает BAQ.kz.

По данным надзорного органа, расследование находится на завершающей стадии.

"Расследование близится к завершению, дело может быть направлено в суд в мае", - сообщили в прокуратуре.

Подозреваемый признан вменяемым

Согласно заключению экспертизы, Сарсемалиев признан вменяемым, что означает возможность привлечения его к уголовной ответственности.

В то же время окончательное заключение экспертов по делу дочери погибших - Акбаян Мукангалиевой - пока не готово.

После завершения всех процессуальных действий материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

Пожизненное наказание

Сарсемалиеву вменяется не только убийство двух и более лиц, но и убийство, совершённое неоднократно. Кроме того, в деле фигурируют дополнительные эпизоды: кража (ст. 188 ч. 2 УК РК), мошенничество (ст. 190 УК РК).

Как поясняют адвокаты, квалификация «убийство двух и более лиц» относится к одному эпизоду преступления, тогда как «неоднократное убийство» предполагает совершение преступлений в разное время.

Обе статьи подпадают под часть 2 статьи 99 УК РК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет либо пожизненное заключение.

Хронология трагедии

Напомним, ранее в селе Жангелдин пропала семья - супруги и их двое взрослых детей.

6 января стало известно о страшной находке: тела супругов были обнаружены в сарае возле дома.

Позже в базе органов правовой статистики в качестве подозреваемого был указан зять погибших - Султан Сарсемалиев. Он вместе с супругой был объявлен в международный розыск.

Задержание за границей и новые детали

В дальнейшем подозреваемые были задержаны в Индонезии, после чего доставлены в Казахстан.

По делу также появлялись новые обстоятельства: сообщалось о поиске «хакера», а также о подозрительных аудиосообщениях, связанных с одной из погибших.

В ходе расследования вскрылись дополнительные шокирующие детали преступления.