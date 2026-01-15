В связи с прогнозируемым выпадением снега и понижением температуры воздуха коммунальные службы Алматы переведены на работу в усиленном режиме. Об этом сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города, передает BAQ.KZ.



По информации РГП "Казгидромет", в ночной период с 15 на 16 января в Алматы ожидается выпадение снега, который с перерывами сохранится до вечера 17 января. 16 января температура воздуха ночью и днем составит от –5 до –7 градусов. 17 января ночью ожидается –11…–13 градусов, днем –7…–9 градусов.



В этой связи с 15 января коммунальные службы города переведены на работу в усиленном режиме. Организованы круглосуточные дежурства водителей, механизаторов и дорожных рабочих на производственных базах.



В целях предупреждения гололедных явлений на местах дислокации до начала снегопада будет организовано дежурство 210 пескоразбрасывателей. Превентивно перед выпадением снега планируется обработка основных магистральных улиц жидкими реагентами.



В круглосуточном режиме планируется задействовать 1030 единиц специализированной техники, а также 200 единиц техники от частных организаций и 2710 дорожных рабочих. Для очистки дворовых территорий будут привлечены 1790 дорожных рабочих и 256 единиц спецтехники.



Кроме того, для своевременного предупреждения и устранения обледенения на опасных участках дорог, спусках, подъемах и съездах с транспортных развязок будет усилена работа по патрулированию состояния дорожного покрытия силами 75 оперативных бригад.



Также будет организовано дежурство Службы спасения города Алматы с привлечением 16 единиц спецтехники и 50 человек личного состава. По линии Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы дежурство обеспечивают 53 единицы спецтехники и 244 человека личного состава.



В акиматах районов запланировано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.



В связи с резким похолоданием, прогнозируемым обледенением, образованием снежных накатов на проезжей части дорог и гололедицы на тротуарах горожан просят соблюдать меры предосторожности. Водителям рекомендуется снизить скорость движения, увеличить дистанцию между транспортными средствами и избегать резких маневров.



Автолюбителям с небольшим стажем вождения рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным транспортом. Пешеходам следует соблюдать осторожность при передвижении по тротуарам из-за возможного образования гололедной пленки, а также не подходить близко к многоэтажным зданиям из-за риска падения снега с крыш.