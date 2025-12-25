В акимате Алматы заявили, что общественные обсуждения проекта корректировки Генерального плана города до 2040 года проводятся с соблюдением всех установленных законом процедур, передает BAQ.KZ. Вопрос о законности организации слушаний был поднят участниками обсуждений в ходе открытых встреч. Как сообщил руководитель управления архитектуры и градостроительства Алматы Алмас Жанбыршы, процесс организован в соответствии с приказом министра индустрии и инфраструктурного развития №505 от 30 сентября 2020 года.

По его словам, объявление о проведении общественных обсуждений было официально опубликовано в СМИ 25 ноября, а сами слушания назначены на 24–26 декабря — с соблюдением 20-дневного срока, предусмотренного правилами. Он также отметил, что проект корректировки Генплана был размещён на сайте управления архитектуры, где с ним могли ознакомиться все желающие. При этом сроки публикации самого проекта действующим законодательством не регламентируются.

В объявлении, по словам Жанбыршы, содержалась вся необходимая информация — контакты, электронный адрес и возможность запросить документы.

После поступивших замечаний мы повторно перепроверили все процедуры и убедились, что требования законодательства соблюдены в полной мере. Поэтому общественные обсуждения проходят в ранее объявленные сроки, — подчеркнул он.

Отдельное внимание на слушаниях уделили вопросу развития Алматинской агломерации и снижению нагрузки на мегаполис. Генеральный директор НИИ Алматыгенплан Асхат Садуов сообщил, что в проекте уже заложена полицентричная модель развития с учётом роста города Алатау и прилегающих территорий. По его словам, Генплан предусматривает развитие рельсового транспорта и организацию регулярного сообщения с городами-спутниками, включая Талгар. Эти решения разрабатываются совместно с Алматинской областью и направлены на формирование устойчивой транспортной сети и долгосрочное разгружение Алматы.