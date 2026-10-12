Алматы и Дубай связали новым грузовым авиамаршрутом flydubai

Международный аэропорт Алматы принял первый грузовой рейс авиакомпании flydubai по маршруту Дубай — Алматы — Дубай. В честь открытия нового направления состоялась приветственная церемония, а воздушное судно встретили традиционной водной аркой.

Грузовые рейсы по новому маршруту будут выполняться один раз в неделю на самолётах Boeing 737.

Запуск направления обеспечит прямое грузовое авиасообщение между Алматы и Дубаем — ключевыми транспортно-логистическими центрами Центральной Азии и Ближнего Востока. Это позволит расширить возможности для экспортно-импортных перевозок, укрепить логистическое сотрудничество и создать дополнительные условия для развития торгово-экономических связей между регионами.

Международный аэропорт Алматы продолжает расширять географию грузовых авиаперевозок и развивать сотрудничество с ведущими мировыми логистическими центрами. Открытие нового маршрута flydubai станет ещё одним шагом в укреплении позиций Алматы как важного авиационно-логистического хаба Центральной Азии.