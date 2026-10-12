Алматы и Дубай связали новым грузовым авиамаршрутом flydubai
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Международный аэропорт Алматы принял первый грузовой рейс авиакомпании flydubai по маршруту Дубай — Алматы — Дубай. В честь открытия нового направления состоялась приветственная церемония, а воздушное судно встретили традиционной водной аркой.
Грузовые рейсы по новому маршруту будут выполняться один раз в неделю на самолётах Boeing 737.
Запуск направления обеспечит прямое грузовое авиасообщение между Алматы и Дубаем — ключевыми транспортно-логистическими центрами Центральной Азии и Ближнего Востока. Это позволит расширить возможности для экспортно-импортных перевозок, укрепить логистическое сотрудничество и создать дополнительные условия для развития торгово-экономических связей между регионами.
Международный аэропорт Алматы продолжает расширять географию грузовых авиаперевозок и развивать сотрудничество с ведущими мировыми логистическими центрами. Открытие нового маршрута flydubai станет ещё одним шагом в укреплении позиций Алматы как важного авиационно-логистического хаба Центральной Азии.
Самое читаемое
- Пожар произошел в в 12-этажном жилом комплексе Астаны
- После концерта Кайрата Нуртаса в Шымкенте за медпомощью обратились восемь человек
- Организатора концерта Кайрата Нуртаса в Шымкенте поместили в изолятор временного содержания
- 293 домов отдыха функционируют в Карагандинской области
- В Шымкенте возбудили уголовное дело после давки на концерте Кайрата Нуртаса