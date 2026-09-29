Алматы и Лангкави свяжут прямые авиарейсы
29 Сентября 2026, 16:41
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29 Сентября 2026, 16:4129 Сентября 2026, 16:41
110Фото: BAQ.KZ
С 25 декабря 2026 года между Алматы и малайзийским островом Лангкави планируют запустить прямое авиасообщение, передает BAQ.KZ.
Рейсы по маршруту Алматы – Лангкави будет выполнять авиакомпания Air Astana. Полеты будут сезонными и запланированы три раза в неделю.
На направлении будут задействованы самолеты Airbus A321neo.
Ожидается, что запуск нового маршрута расширит международную маршрутную сеть Казахстана и будет способствовать развитию туристических связей с Малайзией.
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