Алматы и Лангкави свяжут прямые авиарейсы

С 25 декабря 2026 года между Алматы и малайзийским островом Лангкави планируют запустить прямое авиасообщение, передает BAQ.KZ.

Рейсы по маршруту Алматы – Лангкави будет выполнять авиакомпания Air Astana. Полеты будут сезонными и запланированы три раза в неделю.

На направлении будут задействованы самолеты Airbus A321neo.

Ожидается, что запуск нового маршрута расширит международную маршрутную сеть Казахстана и будет способствовать развитию туристических связей с Малайзией.