В Алматинской области официально открыт участок автомобильной дороги "Узынагаш – Отар" протяженностью 42 километра, ставший завершающим этапом реконструкции всей магистрали, передает BAQ.KZ со ссылкой на министерство транспорта. Теперь между Алматы и Шымкентом можно проехать по полностью четырехполосной автодороге, что значительно повысит пропускную способность маршрута и безопасность движения.

В церемонии открытия приняли участие вице-министр транспорта Максат Калиакпаров, заместитель акима Алматинской области Рустам Исатаев, а также местные аксакалы. Символическим моментом стало нажатие кнопки запуска движения, после чего по новому участку первой проехала автоколонна из 15 машин. В ходе мероприятия лучшие работники проекта получили ведомственные награды, почетные грамоты и благодарственные письма за вклад в реализацию строительства.

Строительно-монтажные работы на участке "Узынагаш – Отар" длились два года. В реализации проекта участвовали 163 единицы техники и 290 специалистов, были задействованы два асфальтобетонных завода и четыре дорожно-строительных управления. С открытием нового участка путь между Алматы и Шымкентом стал полностью четырехполосным, что улучшит транспортное сообщение регионов и укрепит экономические связи с государствами Центральной Азии.