Алматы и Токио свяжет прямой авиарейс с 30 ноября
Air Astana запустит регулярное сообщение между крупнейшим городом Казахстана и японской столицей дважды в неделю.
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С 30 ноября 2026 года между Алматы и Токио начнут выполнять прямые авиарейсы. Перевозчиком выступит Air Astana, полёты будут проходить дважды в неделю на самолётах Airbus A321LR с прибытием в аэропорт Нарита.
Как сообщили в акимате Алматы, запуск прямого сообщения стал продолжением работы Алматы по развитию японского туристического рынка.
В сентябре Visit Almaty представил город на выставке Tourism EXPO Japan 2026 в Токио. В рамках мероприятия представители Алматы провели более 150 деловых встреч с туроператорами, туристическими организациями, компаниями и представителями японских СМИ.
Кроме того, 30 сентября Almaty Tourism Bureau подписал меморандум о сотрудничестве с Rakuten Sports. Документ предусматривает взаимодействие в сфере спортивного и событийного туризма.
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