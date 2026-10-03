Алматы и Токио свяжет прямой авиарейс с 30 ноября

С 30 ноября 2026 года между Алматы и Токио начнут выполнять прямые авиарейсы. Перевозчиком выступит Air Astana, полёты будут проходить дважды в неделю на самолётах Airbus A321LR с прибытием в аэропорт Нарита.

Как сообщили в акимате Алматы, запуск прямого сообщения стал продолжением работы Алматы по развитию японского туристического рынка.

В сентябре Visit Almaty представил город на выставке Tourism EXPO Japan 2026 в Токио. В рамках мероприятия представители Алматы провели более 150 деловых встреч с туроператорами, туристическими организациями, компаниями и представителями японских СМИ.

Кроме того, 30 сентября Almaty Tourism Bureau подписал меморандум о сотрудничестве с Rakuten Sports. Документ предусматривает взаимодействие в сфере спортивного и событийного туризма.