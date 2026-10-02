Газовая заправка на 300 автобусов в сутки: в Алматы открыли новую АГНКС

Городским автобусам Алматы станет проще заправляться газом. 30 сентября в микрорайоне Кок-Кайнар открылась новая автомобильная газонаполнительная компрессорная станция, за сутки она может обслужить больше 300 автобусов.

Станция работает под брендом QazaqGaz Onimderi и заправляет транспорт компримированным природным газом. Ее мощность составляет 4400 кубометров газа в час. На АГНКС восемь газозаправочных колонок и 16 постов.

Новая станция должна сделать газомоторное топливо доступнее, снять часть нагрузки с действующих газовых заправок города и сделать заправку транспорта стабильнее.

Председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Алибек Жамауов рассказал о планах компании.

«По поручению Президента Республики Казахстан и в рамках правительственных программ развитие сети АГНКС в стране ведется по нескольким ключевым направлениям. Реализуется утвержденный план развития инфраструктуры компримированного природного газа. В настоящее время QazaqGaz располагает шестью собственными АГНКС и двумя станциями, работающими по франшизе. В этом году мы планируем открыть еще одну станцию в Жаркенте. На следующий год запланировано открытие нескольких дополнительных АГНКС», - сказал он.

Станцию построила частная компания. Для нее это второй такой объект за год. В компании рассказали, что развивают сеть газовых заправок в Алматы и вдоль международного транспортного коридора из Западной Европы в Западный Китай. В планах строительство более 20 газозаправочных станций в разных регионах Казахстана.