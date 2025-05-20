Президент Казахстана не раз подчеркивал важность развития массового спорта в стране. В настоящее время около 40,4% населения, что составляет более 8 миллионов человек, регулярно занимаются физической культурой и спортом, согласно данным Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, передает BAQ.KZ. В рамках развития спортивной инфраструктуры и вовлечения граждан в активный образ жизни, ведомство поставило цель к 2029 году увеличить этот показатель до 50%.

На октябрь 2024 года статистика подтверждает растущий интерес к физической активности. Общее число людей, занимающихся спортом, составляет 8 406 213 человек. Среди них 141 872 ребенка в возрасте от 3 до 5 лет, а более 2,5 миллиона детей в возрасте 6-13 лет активно вовлечены в спортивные занятия. Среди подростков (14-18 лет) занимаются спортом 2 009 876 человек, а среди молодых людей в возрасте 19-35 лет - 2 329 977.

Особое внимание уделяется вовлечению в спорт людей старшего возраста. На сегодняшний день в возрастной категории 36-65 лет спортом занимаются 1 242 922 человека, а среди граждан старше 65 лет - 106 694 человека. В сельской местности также наблюдается рост интереса к занятиям физической культурой, с более чем 3 миллионами сельских жителей, включающих различные возрастные группы.

Города и регионы Казахстана также активно развивают спорт. Лидером по числу занимающихся спортом является Алматы, где 11,37% населения активно занимаются физической культурой. За ним следуют Туркестанская область (10,53%), Астана (7,15%), Алматинская область (7,64%) и Шымкент (6,48%).

Эти данные показывают, что Казахстан активно движется в направлении повышения уровня физической активности среди своего населения, что является важным шагом в укреплении здоровья нации и достижении целей государственной программы развития массового спорта.