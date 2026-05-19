Алматы или Астана: какой город могут связать прямым рейсом с США

Air Astana рассматривает запуск рейсов в США в 2027 году и считает более предпочтительным вариантом выполнение полетов из Алматы. По оценке авиакомпании, при запуске рейсов из Алматы необходимая финансовая поддержка может составить около 15 млн долларов, тогда как при запуске из Астаны - около 24 млн долларов. Об этом сообщил главный исполнительный директор группы компаний Air Astana Ибрахим Жанлыел, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам главы авиакомпании, Air Astana заинтересована в запуске рейсов в США в 2027 году. Однако для реализации проекта компании необходимо решить ряд вопросов, в том числе связанных с санкционными ограничениями США и ЕС.

Жанлыел отметил, что эти ограничения влияют на возможность использования российского воздушного пространства, а также на обслуживание и сопровождение рейсов.

"Что касается рейсов в США, мы заинтересованы в их запуске в 2027 году. У нас есть несколько вызовов, для преодоления которых необходима поддержка правительства. Они во многом связаны с санкциями США и ЕС, которые ограничивают использование российского воздушного пространства", - сообщил Ибрахим Жанлыел.

Почему Алматы

Глава Air Astana сообщил, что авиакомпания направила в Министерство транспорта свое предложение по чартерной программе. По расчетам компании, разница между стоимостью чартерной программы и ожидаемой выручкой при запуске рейсов из Алматы может составить около 15 млн долларов.

При этом Air Astana рекомендует именно Алматы из-за близости к крупным рынкам и возможностей для развития транзита.

"Мы предоставили Министерству транспорта наше предложение по чартерной программе. Разница между стоимостью чартерной программы и выручкой, которую можно получить, оценивается примерно в 15 млн долларов при выполнении рейсов из Алматы. Мы рекомендуем этот вариант с учетом близости к крупным рынкам и возможностей для развития транзита", - сказал он.

Астана обойдется дороже

Альтернативным вариантом может стать запуск рейсов из Астаны. Однако, по оценке авиакомпании, в этом случае необходимая сумма может быть выше - около 24 млн долларов.

"Альтернативно, при запуске из Астаны, оценка составляет около 24 млн долларов", - отметил глава Air Astana.

Таким образом, авиакомпания считает Алматы более экономически оправданным вариантом для запуска рейсов в США, однако окончательное решение будет зависеть от согласования с государственными органами и решения сопутствующих вопросов.