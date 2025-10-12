По поручению Президента продолжается работа над обновлённым Генеральным планом Алматы до 2040 года, передаёт BAQ.KZ.

По информации акимата мегаполиса, основными задачами являются расширение зелёных зон, защита предгорных территорий от застройки и создание экологически сбалансированной городской среды.

Также рассмотрены проекты новых гостиниц, которые реализуют частные инвесторы. Сегодня загрузка отелей в Алматы достигает 95%, а в работе находятся 54 новых проекта.

"Без качественной инфраструктуры сложно обеспечить устойчивый рост туристического потока, поэтому будем детально работать в этом направлении", - отметил Дархан Сатыбалды.

Цель - сделать Алматы комфортным, зелёным и привлекательным для жителей и гостей города.