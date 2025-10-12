Алматы корректирует Генплан с учётом моратория на точечную застройку
Будут расширены зелёные зоны и защищены предгорья.
По поручению Президента продолжается работа над обновлённым Генеральным планом Алматы до 2040 года, передаёт BAQ.KZ.
По информации акимата мегаполиса, основными задачами являются расширение зелёных зон, защита предгорных территорий от застройки и создание экологически сбалансированной городской среды.
Также рассмотрены проекты новых гостиниц, которые реализуют частные инвесторы. Сегодня загрузка отелей в Алматы достигает 95%, а в работе находятся 54 новых проекта.
"Без качественной инфраструктуры сложно обеспечить устойчивый рост туристического потока, поэтому будем детально работать в этом направлении", - отметил Дархан Сатыбалды.
Цель - сделать Алматы комфортным, зелёным и привлекательным для жителей и гостей города.
