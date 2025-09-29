28 сентября Алматы превратился в арену крупнейшего бегового события региона - Almaty Marathon–2025. В 14-й раз марафон собрал как профессионалов, так и любителей бега, объединив участников на дистанциях от 10 до 42,2 километра, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В этом году забег стал рекордным по масштабам: на трассу вышли 16 тысяч спортсменов из более чем 60 стран, что является одним из самых высоких показателей за всю историю марафона.

С раннего утра город наполнился атмосферой праздника — энергичная музыка, поддержка волонтёров и аплодисменты зрителей сопровождали бегунов на всём маршруте. Для многих участие стало вызовом, способом проверить свои силы или традицией, которая вдохновляет и объединяет.

Особое внимание организаторы уделили безопасности: вдоль трассы дежурили медики и волонтёры, было развернуто 13 медицинских пунктов и обеспечено сопровождение скорой помощи.

Almaty Marathon подтвердил статус крупнейшего бегового события Центральной Азии, укрепив за Алматы репутацию центра бегового движения и здорового образа жизни.