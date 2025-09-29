Almaty Marathon–2025 собрал 16 тысяч участников из 60 стран
На дистанции собрались и профессионалы, и любители со всего мира.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
28 сентября Алматы превратился в арену крупнейшего бегового события региона - Almaty Marathon–2025. В 14-й раз марафон собрал как профессионалов, так и любителей бега, объединив участников на дистанциях от 10 до 42,2 километра, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.
В этом году забег стал рекордным по масштабам: на трассу вышли 16 тысяч спортсменов из более чем 60 стран, что является одним из самых высоких показателей за всю историю марафона.
С раннего утра город наполнился атмосферой праздника — энергичная музыка, поддержка волонтёров и аплодисменты зрителей сопровождали бегунов на всём маршруте. Для многих участие стало вызовом, способом проверить свои силы или традицией, которая вдохновляет и объединяет.
Особое внимание организаторы уделили безопасности: вдоль трассы дежурили медики и волонтёры, было развернуто 13 медицинских пунктов и обеспечено сопровождение скорой помощи.
Almaty Marathon подтвердил статус крупнейшего бегового события Центральной Азии, укрепив за Алматы репутацию центра бегового движения и здорового образа жизни.
Самое читаемое
- История атомщика, который готовил почву для первой АЭС Казахстана
- В Казахстан с визитом прибыл и.о. Президента Мьянмы Мин Аун Хлайн
- Абайская область и Карелия создадут совместные проекты в ключевых отраслях
- Трамп назвал себя "президентом Европы" на фоне растущего влияния на ЕС
- Джеки Чан приступил к съемкам нового проекта в Казахстане