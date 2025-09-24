28 сентября 2025 года в южной столице пройдет четырнадцатый Almaty Marathon, участие в котором примут 16 тысяч спортсменов из более чем 60 стран мира. В связи с этим в городе временно ограничат движение автотранспорта, передает BAQ.KZ.

По информации оргкомитета, старт и финиш марафона расположатся на площади Республики. В этот день с 6:25 до 12:30 будут частично перекрываться улицы по мере прохождения дистанции участниками.

Так, движение будет ограничено:

по ул. Сатпаева (от ул. Желтоксан до пр. Назарбаева) – с 6:00 27 сентября до 22:00 28 сентября;

по пр. Назарбаева (от ул. Сатпаева до пр. аль-Фараби) – с 6:25 до 9:35;

по пр. аль-Фараби (участки от Назарбаева до Шашкина, а также от Шашкина до Саина) – с 6:30 до 10:15;

по ул. Саина (от пр. аль-Фараби до пр. Абая) – с 7:00 до 11:00;

по пр. Абая (от ул. Саина до ул. Байтурсынова) – с 7:10 до 12:00;

по ул. Байтурсынова (от пр. Абая до ул. Сатпаева) – с 7:30 до 12:15;

по ул. Тимирязева, Байзакова, Курмангазы, Абылай хана, Желтоксана и другим участкам – в период с 7:00 до 12:30.

Оргкомитет напоминает, что для удобства горожан предусмотрены альтернативные маршруты — в частности, по проспектам Достык, Абая, аль-Фараби, а также по улицам Толе би, Кабанбай батыра, Ауэзова и другим направлениям.

Жителей и гостей города просят заранее планировать маршруты передвижения.