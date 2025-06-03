До конца 2025 года планируется завершить строительство новой железнодорожной линии в обход станции Алматы. Обводная магистраль протяжённостью 75 км позволит разгрузить Алматинский железнодорожный узел на 40%, существенно сократив время доставки грузов, в том числе транзитных, передает BAQ.KZ.

Алматинский узел сегодня перегружен, так как находится на пересечении ключевых международных транспортных коридоров. Новый маршрут Жетыген – Казыбек бек обеспечит перенаправление грузопотоков, в том числе тех, что проходят через станцию Алматы-1.

По данным КТЖ, работы по устройству земляного полотна завершены на 96%, уложено свыше 30 км рельсошпальной решетки. Из 19 проектных мостов смонтировано 17, завершена установка 49 из 55 инженерных труб. Также ведется монтаж электрооборудования, систем центральной блокировки и прочей инфраструктуры.

Проект оказывает мощный мультипликативный эффект на экономику: 85% используемых материалов произведены в Казахстане. Местные заводы поставили 228 тысяч шпал и 16 тысяч тонн рельсов, строительные работы выполняют казахстанские подрядчики, поставку щебня и песка осуществляют отечественные компании.

Ожидается, что запуск обводной дороги улучшит логистику, ускорит перевозки и повысит транзитную привлекательность Казахстана.