Аким города Алматы Дархан Сатыбалды в ходе рабочего обхода осмотрел несколько природных и общественных пространств Бостандыкского района — набережную реки Есентай, Главный Ботанический сад и парк "Южный", передает BAQ.KZ. Обход начался с проверки состояния русла Есентай. Глава города обратил внимание на качество мощения и берегоукрепительных работ, поручив подрядчикам использовать долговечные и безопасные материалы.

По этим дорожкам ежедневно будут ходить дети. Нужно, чтобы покрытие не проседало и не разрушалось, — отметил аким.

На набережной планируется создание прогулочных маршрутов, детских и спортивных площадок, а также зон отдыха. В Главном Ботаническом саду Дархан Сатыбалды обсудил с учёными вопросы озеленения города и подчеркнул важность сохранения научной и природоохранной роли сада. Завершился обход в парке "Южный", где продолжаются работы по благоустройству.

Общественные пространства должны быть удобными для всех — и для взрослых, и для детей. Это должны быть точки притяжения, где каждый чувствует себя комфортно, — подчеркнул аким.

Развитие зелёных зон и благоустройство Алматы остаются одним из приоритетов акимата, отметили в пресс-службе города.