Современное искусство, кочевое наследие, горные пейзажи и кухня степи – именно таким предстает Алматы в глазах британского издания BBC Travel. Город вошел в ежегодную подборку The 20 best places to travel in 2027 и стал единственным представителем Центральной Азии в списке.

Вместе с Алматы редакция отметила Бургундию во Франции, Сардинию в Италии, канадскую провинцию Альберта и Крайстчерч в Новой Зеландии. При составлении рейтинга учитывались не только туристическая привлекательность направлений, но и то, как развитие туризма помогает сохранять культурное наследие, природу и поддерживать местные сообщества.

Особое внимание BBC Travel уделил культурной жизни Алматы. Среди главных площадок издание выделило Almaty Museum of Arts – первый крупный музей современного искусства в Центральной Азии, открывшийся в сентябре 2025 года. В его коллекции представлены работы казахстанских художников и авторов из других стран региона.

Еще одной точкой притяжения назван Центр современной культуры «Целинный». Он разместился в здании бывшего кинотеатра, реконструированном по проекту британского архитектора Асифа Хана. Во время обновления здания удалось восстановить и сграффито художника Евгения Сидоркина.

Не остались без внимания и казахстанские ремесла. По оценке издания, местные художники и дизайнеры обращаются к кочевому наследию, тенгрианским образам и традиционным техникам, придавая им современное звучание.

Среди культурных событий, ради которых стоит приехать в Алматы летом 2027 года, BBC Travel упоминает международный фестиваль The Spirit of Tengri. Здесь традиционная музыка разных народов мира встречается с современными музыкальными направлениями. В июне 2026 года мероприятие собрало около 50 тысяч зрителей на площади Абая.

Отдельная глава посвящена гастрономии. Для знакомства с современной казахской кухней редакция рекомендует ресторан Auyl в урочище Медеу. Его архитектура напоминает юрту, а в меню традиционные блюда степной кухни представлены в современной интерпретации. Среди рекомендаций – тартар из конины и костный мозг с лепешкой. Интерьер ресторана также обращается к национальному наследию: в оформлении использованы ковры и изделия ручной работы.

Дополнительные возможности для туристов откроются благодаря развитию авиасообщения. Cathay Pacific планирует запустить прямые рейсы между Гонконгом и Алматы с 9 января 2027 года. Кроме того, Казахстан намерен открыть прямое авиасообщение с США до конца 2027 года. Среди перспективных направлений для путешествий BBC Travel отдельно упоминает Нью-Йорк.

Таким образом, Алматы привлекает внимание международной аудитории не только природными ландшафтами, но и культурой, гастрономией и современной городской средой. Включение в список BBC Travel стало еще одним поводом для города заявить о себе на мировой туристической карте.