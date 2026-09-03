Алматы осенью отправит в армию более тысячи призывников
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В Алматы началась отправка призывников на срочную воинскую службу. Осенью из города планируют направить в Вооруженные силы, Службу государственной охраны, Национальную гвардию, Пограничную службу КНБ и МЧС более тысячи человек. Очередная торжественная отправка состоялась на сборном пункте Департамента по делам обороны Алматы.
20 молодых людей отправились на службу в Пограничную службу Комитета национальной безопасности. Проводить новобранцев пришли представители Департамента по делам обороны, местных исполнительных органов, Комитета солдатских матерей «Аналар жүрегі», ветераны Пограничной службы, а также родные и близкие призывников. Ветераны и родители пожелали молодым людям выдержки, крепости духа и благополучного возвращения домой.
Заместитель начальника Департамента по делам обороны Алматы подполковник Нуржан Естаев отметил, что служба станет для призывников новым этапом жизни и потребует дисциплины, мужества и ответственности. После торжественной части для новобранцев и их родных прошла концертная программа. Затем под звуки военного оркестра призывники отправились к месту прохождения службы.
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