В Алматы выявлен факт незаконного привлечения несовершеннолетнего к публичному сбору пожертвований, передает BAQ.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Руководитель одного из благотворительных фондов задействовала 15-летнего подростка для агрессивного сбора денежных средств на городском рынке, нарушив установленные законодательством правила благотворительной деятельности.

Несовершеннолетний настойчиво обращался к прохожим, создавая шум и беспокойство, чем нарушал общественный порядок. Таким образом, подросток оказался вовлечён в ситуацию, связанную с нарушением административного законодательства. В отношении директора фонда было начато административное производство по части 1 статьи 128 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.

В ходе судебного разбирательства руководитель благотворительного фонда признала свою вину и подтвердила изложенные в материалах дела обстоятельства. Нарушение было полностью подтверждено собранными доказательствами, а также объяснениями подростка и самой обвиняемой.

Санкция статьи предусматривает штраф для физических лиц в размере 50 месячных расчетных показателей. С учётом характера правонарушения, данных о личности виновной и отсутствия отягчающих обстоятельств, специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних города Алматы признал женщину виновной и назначил штраф в размере более 196 тысяч тенге.

Случай стал очередным напоминанием о необходимости строгого соблюдения законодательства при осуществлении благотворительной деятельности, а также недопустимости вовлечения детей в подобные практики.