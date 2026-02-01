Алматы стал главным героем нового выпуска популярного испанского телепроекта "Мадридцы по всему миру", посвящённого Казахстану. Программа вышла в эфир в Мадриде и представила южную столицу как один из самых ярких и колоритных мегаполисов страны, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на управление туризма Алматы.

Телевизионная команда посетила ключевые достопримечательности города, включая Вознесенский собор, Зелёный базар и Академию футбольного клуба Atlético de Madrid.

"Выпуск передаёт атмосферу повседневной жизни Алматы, демонстрирует его культурное разнообразие, традиции и природные ландшафты. Участники проекта — мадридцы Мигель, Николас и Аврора — поделились личными впечатлениями о городе и его жителях", - отметили в управлении.

Телепроект выходит на телеканале Telemadrid и знакомит зрителей с культурой и образом жизни разных стран через истории испанцев, путешествующих и проживающих за рубежом.

В городском управлении туризма также отметили рост интереса к Алматы со стороны испанских туристов: по итогам девяти месяцев 2025 года их число увеличилось на 37,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По прогнозам, в 2026 году город посетят около 750 тысяч иностранных туристов.