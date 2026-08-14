Алматы полностью вернулся к нормальной работе после отключения света

Электроснабжение потребителей Алматы и Алматинской области полностью восстановили после отключения, которое произошло днём 14 августа. Ограничения сняли в 19:00, сообщили в пресс-службе АО «Алатау Жарық Компаниясы». По данным компании, в 14:38 на линиях электропередачи, принадлежащих АО «KEGOC», произошло отключение. Из-за нарушения электроснабжения сработала противоаварийная автоматика в сетях «Алатау Жарық Компаниясы», в результате чего без электричества временно остались потребители Алматы и Алматинской области.

После стабилизации работы энергосистемы режим специальной автоматики отключения нагрузки (САОН) отменили. К 19:00 ограничения по электроснабжению полностью сняли. Сейчас специалисты «Алатау Жарық Компаниясы» проверяют подстанции и электрические сети. Оперативно-выездные бригады проводят обход оборудования, контролируют нагрузку и параметры электроснабжения. Отключение также повлияло на работу городской инфраструктуры. После восстановления подачи электричества в Алматы начали поэтапно перезапускать светофорные объекты.

По состоянию на данный момент около 90% светофоров работают в штатном режиме. На остальных объектах технические службы проверяют оборудование и перезапускают системы. Если обнаруживаются неисправности, специалисты проводят восстановительные работы. Их обещают продолжать до полного восстановления работы всех светофоров.

На время отключения электроэнергии также приостанавливалась работа Алматинского метрополитена. После восстановления электроснабжения движение поездов возобновили, сейчас метро работает в штатном режиме.