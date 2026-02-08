Город Алматы принял участие в одной из крупнейших международных туристических выставок Азии — OTM Mumbai 2026, объединившей ключевых представителей мировой туристической индустрии, включая туроператоров, авиаперевозчиков, гостиничные бренды и национальные туристические офисы, передаёт BAQ.KZ.

"Алматы был представлен стендом, отражающим современный облик мегаполиса и его культурную идентичность: элементы казахской традиционной культуры, национальные орнаменты и современные мультимедийные решения. По итогам выставки стенд Алматы был удостоен престижной награды "За лучшее продвижение городского туризма", что стало официальным подтверждением высокой эффективности стратегии международного продвижения города и устойчивого интереса со стороны зарубежных рынков", - рассказали в акимате города.

В рамках OTM Mumbai 2026 делегацией Алматы проведено более 100 целевых B2B-встреч с ведущими туроператорами, авиакомпаниями и международными гостиничными сетями. Переговоры были направлены на развитие въездного туризма, формирование новых туристических продуктов и расширение сотрудничества с партнёрами, с особым фокусом на перспективный индийский рынок.