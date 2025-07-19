Алматы получил награду на туристской выставке в Пекине
Стенд Алматы получил награду Best Organizing Award в Пекине.
Сегодня, 12:34
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Сегодня, 12:34Сегодня, 12:34
88Фото: Акимат города Алматы
С 27 по 29 июня 2025 года город представил свой туристический потенциал на выставке BITE 2025 - одной из крупнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает BAQ.KZ.
Гости стенда познакомились с культурным наследием Алматы: звучала национальная музыка, представлена казахская кухня, элементы прикладного искусства и авторские ювелирные изделия.
"В результате подписано 30 соглашений, направленных на привлечение более 36 тыс. туристов из Китая в 2025-2026 годах", - отметили в акимате Алматы.
Китай остаётся одним из ключевых рынков для туризма Алматы: в 2024 году город посетили 99 167 туристов из КНР - 14,4% от общего числа иностранных гостей.
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