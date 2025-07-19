  • 19 Июля, 13:33
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Алматы получил награду на туристской выставке в Пекине

Стенд Алматы получил награду Best Organizing Award в Пекине.

Сегодня, 12:34
АВТОР
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Акимат города Алматы Сегодня, 12:34
Сегодня, 12:34
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Фото: Акимат города Алматы

С 27 по 29 июня 2025 года город представил свой туристический потенциал на выставке BITE 2025 - одной из крупнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает BAQ.KZ.  

Гости стенда познакомились с культурным наследием Алматы: звучала национальная музыка, представлена казахская кухня, элементы прикладного искусства и авторские ювелирные изделия.  

"В результате подписано 30 соглашений, направленных на привлечение более 36 тыс. туристов из Китая в 2025-2026 годах", - отметили в акимате Алматы.  

Китай остаётся одним из ключевых рынков для туризма Алматы: в 2024 году город посетили 99 167 туристов из КНР - 14,4% от общего числа иностранных гостей.

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