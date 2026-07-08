Алматы попал в один из крупнейших туристических журналов Испании
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Испанский журнал Viajar, специализирующийся на путешествиях, посвятил материал Казахстану, назвав Алматы одним из самых привлекательных туристических направлений Центральной Азии. Об этом сообщили в городском управлении туризма.
Авторы публикации обратили внимание на расположение города у подножия Тянь-Шаня, развитую туристическую инфраструктуру, богатое культурное наследие, разнообразную гастрономию и возможности для активного отдыха. По мнению редакции, именно сочетание природы, городской среды и культурной жизни делает Алматы привлекательным для путешественников.
Реклама для европейских туристов Viajar считается одним из ведущих туристических журналов Испании и на протяжении многих лет рассказывает читателям о популярных направлениях по всему миру. В управлении туризма Алматы считают, что публикация поможет укрепить международный имидж города и повысить интерес к нему со стороны европейских путешественников.
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