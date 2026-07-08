Алматы попал в один из крупнейших туристических журналов Испании

Испанский журнал Viajar, специализирующийся на путешествиях, посвятил материал Казахстану, назвав Алматы одним из самых привлекательных туристических направлений Центральной Азии. Об этом сообщили в городском управлении туризма.

Авторы публикации обратили внимание на расположение города у подножия Тянь-Шаня, развитую туристическую инфраструктуру, богатое культурное наследие, разнообразную гастрономию и возможности для активного отдыха. По мнению редакции, именно сочетание природы, городской среды и культурной жизни делает Алматы привлекательным для путешественников.

Реклама для европейских туристов Viajar считается одним из ведущих туристических журналов Испании и на протяжении многих лет рассказывает читателям о популярных направлениях по всему миру. В управлении туризма Алматы считают, что публикация поможет укрепить международный имидж города и повысить интерес к нему со стороны европейских путешественников.