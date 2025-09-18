16 октября 2025 года в отеле Ritz-Carlton Алматы состоится Central Asia Warehouse Summit (CAWS) — главное событие в сфере складской недвижимости Центральной Азии. В программе — выступления более 30 спикеров из 10 стран, обсуждение ключевых трендов рынка и развитие логистической инфраструктуры региона, передает BAQ.kz.

Регистрация уже открыта, и у каждого участника есть возможность стать частью международного диалога лидеров индустрии.

На мероприятии вас ждут: свежая аналитика, обсуждение наиболее острых вопросов и возможность пообщаться с более чем 350 профессионалами и экспертами рынка из стран Центральной Азии, СНГ и дальнего зарубежья.

На мероприятии выступят ТОП-менеджеры:

Wildberries, Yandex, Sport Master, Magnum Cash & Carry, Uzum, Hamburg Hafen and Logistic International, Romer Capital, Евразийский банк развития, представитель Ассоциации Электронной Коммерции Кыргызской Республики и многие другие!

Генеральные спонсоры мероприятия:

First, компания-производитель решений для склада и производства. Логистическое проектирование, производство и монтаж стеллажных конструкций.

ГК "АЛЮТЕХ" — международный инжиниринговый и производственно-сбытовой холдинг, ведущий поставщик современных решений для архитектуры и строительства.

Спонсоры сессий: Astron (лидер в проектировании зданий из металлоконструкций), SPARK (ведущая логистическая компания Казахстана), Griffin Partners (международный девелопер складской недвижимости класса А), Проектное бюро Стандарт (эксперты в проектировании индустриальной недвижимости) и Alkanov Group (один из крупнейших девелоперов Кыргызской Республики), А-Сталь Азия (девелоперов мультитемпературных и высококлассных складов в Казахстане), Евразийский логистический парк (первый крупный складской комплекс класса А на востоке Алматы).

INFOLine - генеральный аналитический партнер саммита.

Саммит проходит при поддержке Ассоциации Электронной Коммерции Кыргызской Республики.

Актуальная программа события всегда доступна на сайте https://caws.asia/

Мы пригласили более 200 представителей крупнейших ритейл-сетей Центральной Азии, России и стран СНГ, а также ведущих локальных и иностранных производителей.

IBC Global, организатор мероприятия, является лидером, среди профессиональных консультантов полного цикла в сфере складской недвижимости. Компания успешно работает на рынках Центральной Азии, Закавказья и Ближнего Востока.