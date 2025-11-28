Алматы примет чемпионат Казахстана по борьбе
Ожидается участие около 1000 спортсменов.
Сегодня, 01:20
Алматы в декабре примет чемпионат Казахстана по видам борьбы среди взрослых, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.
На ковёр выйдут представители вольной, греко-римской и женской борьбы.
Всего ожидается участие около 1000 спортсменов из различных регионов Казахстана. За медали поборются многие лидеры национальной сборной.
Соревнования пройдут с 1 по 6 декабря. ЧРК примет Almaty Arena.
