С 11 по 19 октября 2025 года Алматы станет центром мирового тенниса, принимая престижный турнир серии ATP 250 - Almaty Open, передает BAQ.KZ. Этот турнир, известный своей высокой конкуренцией, является частью глобальной сети соревнований, проходящих в 30 странах мира. В рамках ATP 250 проводится 40 турниров, и победа в любом из них приносит теннисисту 250 очков в рейтинг ATP.

Призовой фонд турнира в Алматы составит внушительные 1 миллион долларов, что добавляет еще больший интерес к событиям на корте. Впервые этот турнир прошел в Казахстане в 2020 году, и с тех пор он не перестает привлекать внимание теннисных фанатов. В 2022 году уровень соревнования был временно повышен до ATP 500, что позволило увидеть на алматинских кортах таких звезд, как Новак Джокович, Стефанос Циципас, Даниил Медведев, Карлос Алькарас и Андрей Рублёв.

Прошлогодний чемпион, Карен Хачанов, в 2025 году будет защищать свой титул, и болельщики ожидают, что он вновь подарит зрелищный теннис.

Билеты на турнир уже в продаже.