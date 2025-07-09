С 23 по 26 июля в Алматы состоится международный турнир WTT Youth Contender Almaty, собравший 235 юных спортсменов из 16 стран, передаёт BAQ.KZ.

Турнир пройдёт под эгидой Мирового настольного тенниса (WTT) и Международной федерации настольного тенниса.

Участие в соревнованиях подтвердили теннисисты из Казахстана, Японии, Южной Кореи, США, Индии, Китая, Саудовской Аравии, ОАЭ, России, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Гонконга, Катара и Китайского Тайбэя.

Казахстан на турнире представит 86 спортсменов, которые выступят в разных возрастных категориях от 11 до 19 лет.

Состязания пройдут в семи дисциплинах, включая одиночные и смешанные парные разряды:

до 11, 13, 15, 17 и 19 лет (мальчики и девочки),

смешанные пары до 15 и до 19 лет.

Турнир включён в официальный календарь ITTF и влияет на мировой юношеский рейтинг, что делает его важной ареной для восходящих звёзд настольного тенниса.

Местом проведения станет спортивный комплекс ADD Ustel Tennis Ortalygy. Вход для зрителей свободный.

Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на телеканале "Qazsport".