Алматы официально выбран местом проведения зимних Азиатских игр 2029 года. Соответствующий документ был подписан в Милане президентом Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадием Головкиным и главой Олимпийского совета Азии Его Высочеством Шейхом Джоаном бин Хамадом Аль-Тани, передает BAQ.KZ.

В церемонии приняли участие руководство ОСА, представители Национальных Олимпийских комитетов стран Азии, международных спортивных организаций, а также почетные гости и официальные лица, присутствовавшие в Милане в рамках мероприятий, приуроченных к зимним Олимпийским играм-2026.

Алматы был выбран благодаря развитой спортивной и городской инфраструктуре, а также опыту проведения крупных соревнований. Использование уже существующих объектов позволит организовать Игры без масштабного дополнительного строительства.

"Проведение Азиатских игр 2029 года в Алматы станет важным событием для страны и дополнительным импульсом для развития зимних олимпийских видов спорта. Для нас это возможность подтвердить организационную состоятельность Казахстана, опираясь на уже функционирующую инфраструктуру", — подчеркнул Геннадий Головкин.

Отметим, что Казахстан ранее успешно принимал крупные мультиспортивные события: зимние Азиатские игры в 2011 году и Всемирную зимнюю Универсиаду в 2017 году. Первоначально право на проведение Азиады 2029 года принадлежало Саудовской Аравии, однако сроки были перенесены в связи с масштабностью инфраструктурных проектов и подготовкой соревнований.