Алматы принимает рекордный чемпионат мира по шахматам среди детей
Казахстан выставил самую большую команду.
В Алматы стартовал чемпионат мира по шахматам среди кадетов – самое массовое детское шахматное событие года, передает BAQ.KZ. На турнир приехали 851 юный шахматист из 88 стран мира — от Индии и Китая до США. Казахстан выставил самую большую команду — свыше 200 игроков.
С 19 по 30 сентября столица южной столицы превратится в арену "маленьких битв гигантов": дети до 8, 10 и 12 лет проведут 11 туров по швейцарской системе. Каждый ход может стать решающим на пути к мировому золоту. На открытии чемпионата в Алматы собрались высокие гости — заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев, аким города Дархан Сатыбалды, президент ФИДЕ Аркадий Дворкович и президент Федерации шахмат Казахстана Тимур Турлов.
Но чемпионат — это не только партии. Участников ждёт день отдыха с экскурсией на Шымбулак, блиц-турнир с призовым фондом $2000 и чемпионат мира по решению задач. А параллельно — международная конференция "Шахматы в образовании" с экспертами из разных стран. Алматы принимает мировое первенство уже не в первый раз, подтверждая статус шахматной столицы региона. В этом году рекордное число стран и участников обещает сделать турнир самым зрелищным в истории детских чемпионатов.
