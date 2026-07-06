Алматы признали самым дорогим городом Центральной Азии

Алматы оказался самым дорогим городом Центральной Азии по стоимости жизни и опередил Астану в обновленном мировом рейтинге платформы Numbeo за первое полугодие 2026 года. В исследование вошли 547 городов мира. Алматы занял 409-е место, тогда как Астана расположилась на 469-й строчке.

По данным Numbeo, индекс стоимости жизни в Алматы составил 38,7 пункта. Индекс арендной платы достиг 16,2, а совокупный показатель стоимости жизни с учетом аренды жилья — 28,4. В Астане эти показатели оказались ниже — 32,8, 12,6 и 23,6 пункта соответственно. Среди городов Центральной Азии Алматы занял первое место по стоимости жизни. Следом расположилась Астана, затем — Ташкент, Бишкек и Душанбе.

Лидером мирового рейтинга стал Цюрих с индексом стоимости жизни 123,1 пункта. В первую пятерку также вошли Джорджтаун на Каймановых островах, Люцерн, Базель и Женева. При составлении рейтинга Numbeo сравнивает города по нескольким критериям, включая стоимость жизни, аренду жилья, цены на продукты и питание вне дома, а также покупательскую способность населения. За базовый показатель принимается стоимость жизни в Нью-Йорке, индекс которого равен 100.