Алматы признали самым дорогим городом Центральной Азии
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Алматы оказался самым дорогим городом Центральной Азии по стоимости жизни и опередил Астану в обновленном мировом рейтинге платформы Numbeo за первое полугодие 2026 года. В исследование вошли 547 городов мира. Алматы занял 409-е место, тогда как Астана расположилась на 469-й строчке.
По данным Numbeo, индекс стоимости жизни в Алматы составил 38,7 пункта. Индекс арендной платы достиг 16,2, а совокупный показатель стоимости жизни с учетом аренды жилья — 28,4. В Астане эти показатели оказались ниже — 32,8, 12,6 и 23,6 пункта соответственно. Среди городов Центральной Азии Алматы занял первое место по стоимости жизни. Следом расположилась Астана, затем — Ташкент, Бишкек и Душанбе.
Лидером мирового рейтинга стал Цюрих с индексом стоимости жизни 123,1 пункта. В первую пятерку также вошли Джорджтаун на Каймановых островах, Люцерн, Базель и Женева. При составлении рейтинга Numbeo сравнивает города по нескольким критериям, включая стоимость жизни, аренду жилья, цены на продукты и питание вне дома, а также покупательскую способность населения. За базовый показатель принимается стоимость жизни в Нью-Йорке, индекс которого равен 100.
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