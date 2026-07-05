Казахстан направил делегацию на церемонию прощания с аятоллой Хаменеи

Казахстан принял участие в траурных мероприятиях по случаю прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Страну представлял министр иностранных дел Ермек Кошербаев. В ходе визита Кошербаев встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и провел переговоры с главой МИД страны Аббасом Аракчи.

От имени президента Касым-Жомарта Токаева и народа Казахстана глава МИД выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с недавними трагическими событиями, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Кроме того, стороны обсудили развитие казахстанско-иранского сотрудничества, включая транспортно-логистические проекты и региональную повестку.