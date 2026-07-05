Россия предложила Украине шестичасовое перемирие
Сегодня 2026, 03:45
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Сегодня 2026, 03:45Сегодня 2026, 03:45
121Фото: National Police of Ukraine/AFP
Россия предложила Украине временно прекратить боевые действия в районе Константиновка для передачи тел погибших украинских военнослужащих. При этом стороны продолжают делать взаимоисключающие заявления о том, кто контролирует город. Как заявило Минобороны РФ, российская сторона предлагает установить режим прекращения огня с 12:00 до 18:00 по московскому времени 6 июля.
В ведомстве сообщили, что ожидают ответ украинской стороны до полудня 5 июля. Предложение прозвучало после заявления российских властей о полном взятии Константиновки под контроль. Однако Генеральный штаб Украины и президент Владимир Зеленский это отрицают, утверждая, что украинские подразделения продолжают удерживать город и ведут там бои.
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