Чемпиона мира по боксу Темиртаса Жусупова обвинили в жестоком избиении жены

Темиртас Жусупов оказался в центре громкого скандала после того, как его супруга была госпитализирована с черепно-мозговой травмой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Информация об инциденте сначала появилась в соцсетях. Сестра пострадавшей заявила, что женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По ее словам, адвокат семьи считает, что характер полученных травм может свидетельствовать о покушении на убийство.

Она была доставлена в больницу с тяжелыми травмами. В медицинских документах зафиксированы асфиксия, открытая рана головы, судороги и отек головного мозга. Она находилась без сознания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, - говорится в посте.

В полиции сообщили, что в отношении 38-летнего спортсмена возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Родственники пострадавшей утверждают, что после задержания Жусупова отпустили через несколько часов и он якобы продолжил угрожать супруге.

Со слов моей сестры, после освобождения он продолжил угрожать ей, говорил, что в случае развода убьет ее, утверждал, что у него «везде связи», снимал ее на видео и говорил, что сможет представить ее психически нездоровой, чтобы забрать детей. И на минуту — Жусупов Темиртас является профессиональным боксером, чемпионом мира и Азии. Человек с такой физической подготовкой должен нести особую ответственность за применение насилия, - сообщили в соцсети.

Сам Жусупов заявил СМИ, что применил физическую силу в отношении жены, чтобы защититься от нее.