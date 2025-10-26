Одним из ключевых направлений стала разработка проекта правил охраны атмосферного воздуха — "О введении специальных экологических требований в области охраны атмосферного воздуха". Публичные обсуждения документа прошли в августе этого года, передаёт BAQ.KZ.

Главная цель проекта — системно снизить уровень загрязнения атмосферы мегаполиса. По данным Управления экологии, до 60% всех выбросов приходится на автотранспорт. Остальные загрязнения связаны с деятельностью частного сектора и стационарных источников — промышленных предприятий, бань, шашлычных, кафе и строительных объектов.

Проект правил должен стать основой будущей экологической политики города. На его базе будут внедряться конкретные меры по снижению вредных выбросов и повышению качества воздуха. Среди предлагаемых инициатив — модернизация промышленных объектов, переход на экологичные виды топлива и другие шаги для улучшения городской экосистемы.

Ожидается, что принятие и реализация проекта позволят заметно улучшить экологическую ситуацию и сделать жизнь алматинцев комфортнее.

Тем временем жители города отмечают, что качество воздуха напрямую зависит от количества автомобилей и отношения людей к экологии. В рамках проекта "Таза ауа аймағы / Зона чистого воздуха" многие признались, что, чтобы подышать свежим воздухом, им приходится выезжать в горы. Алматинцы уверены: решить проблему можно только сообща, ведь загрязнение воздуха — это не локальный, а глобальный вызов.