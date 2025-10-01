Алматы принял исторический матч Лиги чемпионов УЕФА: на Центральном стадионе "Кайрат" сыграл против мадридского "Реала", передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат города. Встреча завершилась победой гостей со счётом 0:5, а на трибунах собралось почти 23 тысячи зрителей.

Событие вызвало огромный интерес за рубежом — в Алматы прибыло более 5000 иностранных туристов. Основной поток гостей приехал из Китая, России, Испании, Японии, Великобритании и Чехии. Для обеспечения порядка задействовали более 2,5 тысячи полицейских, а также подразделения гарнизона Алматы. Работали бригады скорой помощи и дежурили врачи.

Метрополитен в день матча продлил работу до 01:00 ночи, а от стадиона курсировали 60 бесплатных автобусов по шести маршрутам. Организаторы отмечают, что матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" стал не только спортивным, но и имиджевым событием для Алматы, показав высокий уровень организации и гостеприимства города.