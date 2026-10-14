Алматы собрал делегатов из 137 стран на Генеральной ассамблее World Tennis
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В Алматы открылась Генеральная ассамблея World Tennis, собравшая более 230 делегатов из 137 стран. Заседание открыл аким города Дархан Сатыбалды. На церемонии он зачитал приветствие президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который отметил международное значение мероприятия.
Проведение этого престижного международного мероприятия в Алматы отражает высокое доверие и уважение мирового сообщества к нашей стране. Мы искренне гордимся этим признанием, — говорится в приветствии главы государства.
Токаев также подчеркнул важность развития тенниса, совершенствования спортивной инфраструктуры, поддержки талантливых спортсменов и подготовки профессиональных тренеров. В рамках церемонии президент Международной федерации тенниса Дэвид Хаггерти получил орден «Достық» II степени за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами.
Участники ассамблеи обсудят развитие национальных федераций, детско-юношеского спорта и проведение международных соревнований.
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